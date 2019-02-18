Слух дня: директор «Газовых сетей» выписал себе «золотой парашют»

Слухмейкеры утверждают, что директор предприятия «Газовые сети» Геннадий Вечканов выписал себе премию в полтора миллиона рублей. По некоторым данным, это «золотой парашют» ‒ правительство области не собирается продлять контракт с Вечкановым, попавшим в поле зрения силовиков, и тот решил сделать себе на прощание подарок. «Что это ‒ неотгулянные отпускные или надбавки за тайну, неизвестно», ‒ говорят слухмейкеры.

Напомним, по итогам 9 месяцев прошлого года ГУПСО «Газовые сети» получило чистой прибыли 55 тысяч рублей. Работники предприятия ранее жаловались на снижение заработной платы и сокращение штата, которые начались с приходом Вечканова в 2018 году.

«Резко сократили зарплату слесарям, сварщикам, перевели на тарифы. Грубо говоря, 55-60 рублей в час. Если раньше сварщик получал 40 тысяч зарплату, то теперь – 10-15 тысяч за ту же работу. Они (представители новой администрации предприятия, – прим. ред.) говорят, что пришли навести порядок, что у ГУП СО «Газовые сети» большая задолженность. Все это, возможно, так, и нам на самом деле кругом должны. Но мы же государственное предприятие и решали государственные задачи, иногда даже в ущерб себе. А новая команда считает, что если что-то невыгодно предприятию, этого не должно быть», – рассказывал «Новому Дню» бывший начальник Алапаевского строительного участка Игорь Овсянников.

Екатеринбург, служба информации

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