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Понедельник, 18 марта 2019, 11:05 мск

Новости Екатеринбург

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Назначение нового директора ГУП «Газовые сети» вновь откладывается

Конкурс на замещение вакантной должности генерального директора ГУП СО «Газовые сети», назначенный на завтра, 19 марта, вновь отложен.

На официальном сайте министерства по управлению госимуществом сообщается, что «информация о повторной дате и времени проведения указанного конкурса будет объявлена дополнительно».

Как уже сообщал «Новый День», по неофициальным данным, документы на конкурс подали трое: Владимир Шулаев, который исполнял обязанности генерального директора ГУПа с 17 июля 2017 года по 13 февраля 2018 года; действующий руководитель Геннадий Вечканов; предприниматель Станислав Чирков, который в прежние годы оказывал ГУПу юридические услуги, но потом между ними возник конфликт, который пришлось решать через арбитражный суд. За Вечкановым, по курсирующим в коллективе «Газовых сетей» слухам, стоит вице-губернатор Азат Салихов. С другой стороны, к действующему руководителю есть вопросы у силовиков.

Екатеринбург, служба информации

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