ГУП «Газовые сети» возглавил выходец из полпредства

ГУП «Газовые сети» наконец смогли провести конкурс по замещению должности генерального директора. Им стал экс-замполпреда в УрФО Андрей Андриянов. Как стало известно «Новому Дню», его кандидатуру внесли по рекомендации областных властей. Все остальные кандидатуры за сутки до проведения конкурса сняли кандидатуры.

«Газовые сети» – весьма проблемное предприятие. Конкурс по выбору гендиректора МУГИСО пыталось провести еще с февраля, но окончательное решение все время откладывалось. В июле покинул свой пост действующий на тот момент директор Геннадий Вечканов. Причиной стало финансовое состояние предприятия, которое оказалось загнано в долги. К тому моменту счета ГУПСО были арестованы, дебиторская задолженность «Газовых сетей» составляла более 227 млн рублей, кредиторская – 433 млн рублей. Убытки предприятия по итогам 2018 года составили около 98 млн рублей. По данным «Контур-Фокус» на данный момент по исполнительным листам остаток суммы по взысканию составляет 106,4 млн руб.

Андрей Андриянов занимал должность заместителя полпреда президента РФ В УрФО с 2007 по 2013 годы, курировал силовой блок. До этого он занимал должность главного федерального инспектора в Челябинской области. В чиновники перешел с позиции главы департамента Федеральной службы безопасности. Андриянов служил на Северном Кавказе, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За Отвагу».

Екатеринбург, Елена Иванова

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