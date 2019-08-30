Новый директор в ГУП СО «Газовые сети» появится 26 сентября

МУГИСО обнародовало очередную дату, когда может стать известно имя нового генерального директора ГУП СО «Газовые сети». Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве, межведомственная комиссия, которая назовет имя нового руководителя, соберется 26 сентября.

Напомним, конкурс МУГИСО пыталось провести еще с февраля, но окончательное решение все время откладывалось. В июле покинул свой пост действующий на тот момент директор Геннадий Вечканов. Причина – финансовое состояние предприятия, которое оказалось загнано в долги. Сейчас предприятием в статусе и.о. гендиректора руководит Евгений Загарин. 20 августа МУГИСО объявило дополнительный прием документов на конкурс от желающих занять эту должность.

Екатеринбург, служба информации

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