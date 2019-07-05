Уволен директор «Газовых сетей»

Директор ГУПСО «Газовые сети» Геннадий Вечканов покинул свой пост. Причина – финансовое состояние предприятия, которое оказалось загнано в долги. Счета «Газовых сетей» в настоящий момент арестованы по иску одного из кредиторов госпредприятия. Об этом сообщили источники «Нового Дня».

Дебиторская задолженность «Газовых сетей» – более 227 млн рублей, кредиторская – 433 млн рублей. Убытки предприятия по итогам 2018 года составили около 98 млн рублей. В самих «Газовых сетях» объяснили, что причиной тому послужили объекты незавершенного строительства, «работы по которым завершены в 2018 году, а профинансированы в 2017 году», налоговые санкции и доначисления налогов за 2015-2017 годы, низкий тариф на газ, который не покрывает издержки предприятия на поставки СПГ, а также сомнительные долги.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

ФСБ добивается ареста помощника полпреда президента в УрФО. / Тротуар впитывает молоко и пиво. Екатеринбургские чиновники продемонстрировали свойства новых пешеходных дорожек (ФОТО, ВИДЕО). / Депутаты не приняли отчет Высокинского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»