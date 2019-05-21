Слух дня: директор ГУПСО «Газовые сети» запускает процедуру банкротства

В ГУПСО «Газовые сети» собираются запустить процедуру собственного банкротства. Как сообщают источники «Нового Дня», процесс инициирован исполняющим обязанности генерального директора областного предприятия Геннадием Вечкановым, который является протеже вице-губернатора Азата Салихова. Сообщение о том, что ГУПСО собирается обратиться в Арбитражный суд с заявлением о собственной несостоятельности, появилось на прошлой неделе, 15 мая, на портале «Федресус».

«На время процедуры предприятие не сможет осуществлять никаких платежей. Начинать процедуру банкротства в разгар строительного сезона – форменное вредительство. Более того, обанкротить его нельзя, потому что у ГУПСО есть активы на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей, в собственности предприятия – региональные и магистральные газопроводы», – говорят источники агентства.

При этом слухмейкеры утверждают, что Вечканов действует самостоятельно, якобы не консультируясь с покровителем, однако другие знакомые с ситуацией считают, что это маловероятно. Так или иначе, историей с банкротством уже заинтересовались в Министерстве по управлению госимуществом Свердловской области. Как стало известно «Новому Дню», в отношении Вечканова запущена проверка. Агентство направило официальный запрос в МУГИСО, однако ответа пока не последовало.

При всем этом зачем нужна процедура банкротства, заведомо обреченная на провал, никто, похоже не понимает. По одной из версий, это попытка имитации бурной деятельности – у «Газовых сетей» есть крупные кредиторы, которые требуют возвращения долгов. По другой информации, это попытка привлечь внимание к областному активу, стратегии развития которого попросту нет, а также добиться получения дотаций из бюджета региона на погашение обязательств перед кредиторами. Однако принять решение должен и может, по большому счету, только свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Но ему сейчас не до того.

Екатеринбург, служба информации

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