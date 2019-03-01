Екатеринбуржцы считают, что благоустройство набережной Исети важнее переделки скверов

В администрации Екатеринбурга подвели итоги электронного голосования по выбору общественной площадки для благоустройства в 2020 году. Горожане могли выбрать от одного до пяти проектов на сайте мэрии в течение недели – с 22 по 28 февраля.

Как сообщили в пресс-службе администрации, больше всего голосов набрал проект благоустройства набережной Исети от улицы Куйбышева до парка им. Маяковского – эту площадку выбрали 35064 человека. Следовательно, именно на этот проект должны пойти деньги, которые выделяются в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды».

На втором месте оказался проект набережной Исети от улицы Челюскинцев до пешеходного моста через реку Ольховку, за него проголосовали 32169 горожан. Чуть более 30 тысяч участников выбрали обустройство правого берега городского пруда от улицы Папанина до улицы Челюскинцев.

Далее предпочтения горожан распределились следующим образом:

4 место – Парк «Зеленая роща» (29 280 голосов).

5 место – Парк имени XXII Партсъезда (27 033 голоса).

6 место – Сквер по проспекту Орджоникидзе (19 958 голосов).

7 место – Сквер по улице Грибоедова (7 939 голосов).

8 место – Площадь Обороны (6 854 голоса).

9 место – Сквер первых строителей МЖК по улице Владимира Высоцкого (3 571 голос).

Стоит отметить, что часть перечисленных скверов будут реконструированы уже нынешним летом. На это мэрия готова потратить 160 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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