Крупный пожар у ТЦ «Мега» напугал екатеринбуржцев

Частная двухэтажная баня загорелась сегодня утром на улице Рубежной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пожарных вызвали в 08:37 встревоженные соседи. Дым был виден далеко за пределами участка.

Борьба с огнем осложняется отсутствием водоисточников в районе пожара. Воду подвозят от пожарных гидрантов, расположенных в 1,5 км от пожара. Информация о пострадавших не поступала.

На месте ЧП работают 6 единиц пожарно-спасательной техники, 25 человек личного состава. По предварительным данным, горит частная двухэтажная баня на площади 200 кв. м. Пожарные принимают все меры по недопущению распространения огня на рядом расположенные строения.

Екатеринбург, служба информации

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