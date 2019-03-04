Баня на Широкой Речке сгорела дотла (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром случился крупный пожар – на улице Рубежной загорелась деревянная двухэтажная баня. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о ЧП поступило в 8:37 от местных жителей. На место выехали шесть пожарных машин и 25 спасателей. Борьба с огнем осложнялось отсутствием поблизости источников воды. Пожарным пришлось набирать воду от гидрантов, которые располагались за 1,5 километра от места происшествия.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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