В рейтинге самых образованных губернаторов Евгений Куйвашев занял третье снизу место – он стал 83-м, уступив только губернатору Республики Алтай Александру Бердникову и главе Кемеровской области Сергею Цивилеву. Первое место занял глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Уровень образованности губернаторов оценил Центр социальных инноваций «Черный куб». В рейтинге учитывалось количество полученных губернатором дипломов, статус вуза, а также возраст, в котором тот его окончил. Социологи брали данные из официальных биографий губернаторов. Напомним, у Куйвашева за плечами официально только Тобольское медучилище (специальность «зуботехник») и Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации по специальности «юрист». При этом ранее Куйвашев в своей анкете указывал: «В 1993 году окончил Тобольское медучилище, в 1999 году – Московский военный институт пограничной службы Российской Федерации, в 2002 году – Йельский университет». Правда, потом, когда отношения России с Западом обострились, Йель странным образом из биографии Евгения Владимировича испарился.

Выше всех уральцев в рейтинге оказался бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне – губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он стал пятым. Носов окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени своего деда Г.И. Носова, а также академию народного хозяйства Российской Федерации при правительстве РФ. Имеет ученую степень «Доктор технических наук».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 17-е место, бывший свердловчанин Александр Бурков – 35-е, челябинский губернатор Борис Дубровский – 54-е, Вадим Шумков (Курган) – 63-е, Александр Моор (Тюмень) – 76-е, Наталья Комарова (ХМАО) – 77-е.

Екатеринбург, служба информации

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