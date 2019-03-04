На Урале решили отменить бой с Емельяненко после его ареста за пьяную езду

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не приедет на турнир RCC-6 в Челябинск. Шоу с участием спортсмена было запланировано на 4 мая, однако после того, как в минувшую пятницу он угодил в пьяное ДТП, оскорблял сотрудников полиции и был арестован, организаторы турнира решили отказаться от Емельяненко. Контракт с ним приостановлен, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе екатеринбургской Russian Cagefighting Championship.

«Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, – рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко. – Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен».

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 04.03.19

Браконьер, случайно застреливший товарища в автомобиле, получил условный срок (ФОТО). / В рейтинге самых образованных губернаторов Носов стал пятым, а Куйвашев – 83-м. / «Поздравляю вас, господин соврамши»: новая информационная политика мэрии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»