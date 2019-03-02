Боец Александр Емельяненко в суде признался в пьяной езде. Ему грозит «уголовка»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на заседании суда в Кисловодске, где рассматривается административное дело о неповиновении сотруднику полиции, признал, что сел за руль пьяным, но отрицает сопротивление полиции при задержании.

«Каюсь в том, что сел в нетрезвом состоянии за руль», – приводит слова бойца ММА «Интерфакс». Свое поведение он объяснил «состоянием, в котором был».

Спортсмен также заявил, что не оказывал сопротивления полицейским. «Возможно, в какой-то момент мы поругались, выясняли истину. Кто у нас не ругается?» – сказал Емельяненко, отметив, что никто в отношении него «силовых действий не оказывал».

Боец сообщил, что извинился перед сотрудниками ДПС, которым нахамил. «Пожали руки и разошлись. У них претензий нет. Заслуженно наказание несу», – сказал Емельяненко в ходе заседания, сообщает ТАСС.

Бойца задержали накануне в Кисловодске после ДТП. 37-летний спортсмен за рулем своего золотого «Мерседеса» припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехали эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару. Затем он столкнулся с автомобилем и снова попытался скрыться, его удалось задержать наряду ППС.

В ходе задержания боец нецензурно ругался, угрожал правоохранителям физической расправой, а также отказался от прохождения медосвидетельствования, сообщает радиостанция «Говорит Москва». На Емельяненко составили протоколы по ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги) и ст. 12.26 (невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) административного кодекса.

Не исключено, что спортсмена могут привлечь и к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, не называя имени водителя, сообщила, что в отношении нарушителя собран материал по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и направлен для принятия процессуального решения. В полицейском главе отметили, что водитель при задержании по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Емельяненко находился в Кисловодске на тренировочных сборах.

Кисловодск, служба информации РИА «Новый День»

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