«Автомобилист» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд над челябинским «Трактором» и выиграл первый раунд плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Пока это лучшее достижение екатеринбургского клуба за всю историю выступлений в КХЛ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Автомобилист» оформил выход в полуфинал Восточной конференции в выездной игре в Челябинске. Екатеринбуржцы одержали победу со счетом 4:3, хотя изначально для них матч складывался очень трудно.

«Трактор» в первом периоде забил две быстрые шайбы (отметились Антон Глинкин и Игорь Исаев) и уверенно отбивался от атак гостей. Ситуация усугубилась на 11-й минуте, когда «Автомобилист» потерял ключевого форварда. Стефан да Коста был удален до конца встречи за удар в голову соперника, а команда получила пятиминутный штраф. Но челябинцы таким шансом не воспользовались. Во втором периоде случилась похожая история. Капитаны команд Алексей Петров и Найджел Доус столкнулись на льду, в итоге лидер челябинцев был наказан штрафом «5+20» за удар коленом и покинул площадку. «Автомобилист» получил пятиминутное большинство, и в отличие от «Трактора», реализовал его дважды. Между шайбами Ильи Крикунова и Вячеслава Литовченко прошло всего 25 секунд.

В заключительной двадцатиминутке обе команды пошли ва-банк. «Трактор» быстро забросил третью шайбу стараниями Александра Шарова, спустя минуту «Автомобилист» ответил голом Дэна Секстона. Равновесие в счете продержалось недолго, и уже на 45-й минуте Вячеслав Литовченко забросил четвертую шайбу. Все оставшееся время «Трактор» предпринимал отчаянные попытки спасти матч – хозяева дважды играли в большинстве, а в концовке заменили вратаря на шестового полевого и атаковали ворота Якуба Коваржа. Но екатеринбуржцы выстояли и добились важнейшей победы.

«Автомобилист» впервые в своей истории выигрывает серию плей-офф с общим счетом 4:0 и идет дальше. В следующем раунде подопечным Андрея Мартемьянова предстоит встретиться с победителем пары «Барыс» – «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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