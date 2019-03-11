На Урал привезут Кубок Гагарина

В Екатеринбурге на этой неделе будет выставляться Кубок Гагарина ‒ главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

В уральской столице кубок пробудет два дня, 17 и 18 марта. Его выставят под охраной в ТРЦ «Гринвич» напротив магазина «Гипербола». С 16:00 до 18:00 воскресенья и с 19:00 до 21:00 понедельника все желающие смогут сделать фото с кубком. После Екатеринбурга трофей увезут в Челябинск.

Напомним, в этом сезоне хоккейный клуб «Автомобилист» впервые в своей истории вышел во второй круг розыгрыша Кубка Гагарина, обыграв в четырех матчах «Трактор». Теперь екатеринбургской команде предстоят игры на выбывание с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые две встречи пройдут в КРК «Уралец» ‒ на домашнем льду шоферов ‒ 14 и 16 марта. Затем состоятся еще два матча, но уже в столице Башкирии ‒ 18 и 20 марта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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