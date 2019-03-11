российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 марта 2019, 09:22 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На Урал привезут Кубок Гагарина

В Екатеринбурге на этой неделе будет выставляться Кубок Гагарина ‒ главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

В уральской столице кубок пробудет два дня, 17 и 18 марта. Его выставят под охраной в ТРЦ «Гринвич» напротив магазина «Гипербола». С 16:00 до 18:00 воскресенья и с 19:00 до 21:00 понедельника все желающие смогут сделать фото с кубком. После Екатеринбурга трофей увезут в Челябинск.

Напомним, в этом сезоне хоккейный клуб «Автомобилист» впервые в своей истории вышел во второй круг розыгрыша Кубка Гагарина, обыграв в четырех матчах «Трактор». Теперь екатеринбургской команде предстоят игры на выбывание с уфимским «Салаватом Юлаевым». Первые две встречи пройдут в КРК «Уралец» ‒ на домашнем льду шоферов ‒ 14 и 16 марта. Затем состоятся еще два матча, но уже в столице Башкирии ‒ 18 и 20 марта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.19

Скандально известное МУП «Золушка» реорганизуют в ООО. / «Автомобилист» встретится с уфимским «Салаватом» в полуфинале Востока. / У православных начался Великий пост. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Автомобилист» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в полуфинале Востока стартует 6 марта

Метки / ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» встретится с уфимским «Салаватом» в полуфинале Востока

Продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в полуфинале Востока стартует 6 марта

ХК «Автомобилист» посвятит матч против «Магнитки» уральскому року

«Автомобилист» в четвертый раз победил в «уральском дерби»

«Автомобилист» начал продажу билетов на последнее в регулярке уральское дерби

СКА всухую разгромил «Автомобилист»

«Автомобилист» в предновогоднем матче одержал трудную победу над минским «Динамо»

ХК «Автомобилист» отменил новогодний «Мишкопад»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,

Новости партнеров