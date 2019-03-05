Продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в полуфинале Востока стартует 6 марта

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о порядке продажи билетов на домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ. Накануне команда впервые вышла в полуфинал Восточной конференции, одолев челябинский «Трактор» в четырех матчах.

Как сообщили в пресс-службе клуба, владельцы сезонных абонементов смогут приобрести билеты с 6 по 10 марта включительно в кассах КРК «Уралец». Для покупки необходимо предъявить оригинал пластикового абонемента либо документ, удостоверяющий личность. Для всех остальных болельщиков продажа начнется 11 марта – билеты можно купить в кассах или на официальном сайте «Автомобилиста». Цена посещения матча плей-офф варьируется от 500 до 1 600 рублей в зависимости от места на трибуне.

«Автомобилист» проведет домашние игры полуфинала Восточной конференции «Восток» 14 и 16 марта. Соперник определится в ближайшие дни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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