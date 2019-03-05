Ян Центер возглавил УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Бывший первый зампред правления Газпромбанка Ян Центер, оставивший пост в конце февраля, стал генеральным директором управляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». Она объединяет крупнейшие российские предприятия тяжелого машиностроения и литейное производство. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе Уралмашзавода. «Ян Центер как представитель основного акционера предприятий – Газпромбанка ‒ в течение нескольких лет курировал работу управляющей компании. На новом посту ему предстоит реализовать поставленную руководством стратегическую задачу по созданию современного машиностроительного комплекса, обеспечивающего горнодобывающую отрасль и металлургию конкурентоспособной техникой», ‒ сказали в пресс-службе Уралмашзавода.

Управляющая компания «УЗТМ-КАРТЭКС» создана в 2017 году. В нее вошли екатеринбургское ПАО «Уралмашзавод», петербургские ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и ООО «ОМЗ – Литейное производство». УК координирует деятельность всех трех промплощадок, разрабатывает стратегию развития предприятий группы, взаимодействует с клиентами.

«Повышение уровня качества машин, низкая совокупная стоимость владения техникой УЗТМ-КАРТЭКС, развитая система сервисного обслуживания, отвечающая требованиям современного рынка, ‒ основные ориентиры управляющей компании в ближайшие годы. Решение этих вопросов позволит реализовать задачу, поставленную перед компанией председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым», – отметил Ян Центер.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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