Назначены слушания по строительству биатлонного центра в Московском лесопарке

В администрации Екатеринбурга 12 апреля состоятся общественные слушания по изменению границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк «Московский».

Как сообщает официальное издание мэрии «Екатеринбургский вестник», речь идет об участке с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв.м. Здесь планируется построить многофункциональный биатлонный комплекс. В процессе слушаний планируется оценить воздействие будущей стройки на состояние окружающей среды.

Напомним, предлагаемое месторасположение комплекса – район 11 км Московского тракта. Власти рассчитывают построить здесь многофункциональный биатлонный центр с лыжными трассами, стрельбищем, катками и большими автопарковками. Деньги на проектные работы в региональном бюджете уже заложены – это 168,8 миллионов рублей. Сумма прописана в целевой статье финансового документа на 2019 год.

Добавим, что с документами для слушаний можно ознакомиться в течение 30 дней с даты публикации в рабочие дни с 14:00 до 17:00 по адресу: город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, каб. 110, телефон (343) 288-76-92 (Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (ГАУ СО «ЦСП). Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Екатеринбург, служба информации

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