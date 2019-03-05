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Вторник, 5 марта 2019, 14:58 мск

Новости Екатеринбург

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Директор турагентства, обманувшая клиентов на 12,3 млн, получила шесть лет колонии

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему директору ООО «БизнесТревелГрупп» Дарье Чернышевой, которая обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, Чернышева с января 2014 года являлась директором турагентства «БизнесТревелГрупп». В июле 2015 года подсудимая пообещала постоянному клиенту, доверявшему ей, купить для него тур в Анталью на 11 дней, но обязательств своих не исполнила, хотя получила от заказчика 196 тысяч рублей. Аналогичным образом она похитила деньги еще четырех клиентов, заказавших туристические туры.

Кроме того, в ноябре 2014 года Чернышева приехала в офис еще одного постоянного клиента, с которым у нее были доверительные отношения, и попросила его одолжить 250 тысяч рублей на месяц. Долг она не вернула.

Всего от действий Чернышевой пострадали 14 человек, общая сумма ущерба – 12,3 млн рублей. Ленинский районный суд назначил Дарье Чернышевой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как уже сообщал «Новый День», это не единственный подобный случай в Екатеринбурге. В прошлом году в Верх-Исетском районе было утверждено обвинительное заключение по делу директора ООО «УралЕвроТур» Нины Копытовой. Туристы, в общей сложности 23 человека, обратившиеся в ее компанию, потеряли 2 миллиона рублей. Причем уже находясь под следствием, она продолжала свою деятельность. Уголовное дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, но в заседаниях несколько раз объявлялся перерыв, и приговор все еще не вынесен.

Екатеринбург, служба информации

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