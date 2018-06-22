В Екатеринбурге довели до суда дело директора турфирмы, обманувшей клиентов на 2 миллиона

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по делу директора ООО «УралЕвроТур». Туристы, обратившиеся в ее компанию, потеряли 2 миллиона рублей. Причем уже находясь под следствием, она обманула еще несколько семей.

Нину Копытову будут судить по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». По версии следствия, мошенничеством она занималась с 2015 года, будучи директором турфимы и заодно бухгалтером. Она получала от граждан деньги за турпутевки, после подтверждения тура туроператором она должна была перечислять деньги для бронирования и оплаты тура, но этого не делала. Туры в итоге отменялись. С 2015 года по январь 2017 года она обманула 23 человека на сумму более 2 млн рублей. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

РИА «Новый День» рассказывало про «работу» этой женщины неоднократно. Так, в марте в редакцию обратились очередные пострадавшие – на тот момент уголовное дело расследовалось уже год. Нина Копытова, находясь под подпиской о невыезде, взяла с четырех семей 680 тысяч рублей за тур в Таиланд на Новый год и, естественно, никакому туроператору средства не перечислила.

Екатеринбург, служба информации

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