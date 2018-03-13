Год под следствием, но работает: известная в Екатеринбурге мошенница-турагент обманула туристов на 680 тысяч

В Екатеринбурге экс-директор турфирмы «УралЕвроТур», в отношении которой еще год назад было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», продолжает обманывать туристов. На этот раз Нина Копытова взяла с четырех семей 680 тысяч рублей за тур в Таиланд на Новый год и, естественно, никакому туроператору средства не перечислила. Сначала горе-турагент обещала вернуть деньги, когда «родственники продадут коттедж», сейчас перестала брать трубку. Обманутые туристы написали заявление в полицию.

Напомним, о директоре турфирмы «УралЕвроТур» Нине Копытовой РИА «Новый День» писал не раз и не два. Женщина неоднократно обманывала туристов: брала у них деньги, но на отдых не отправляла. Пострадавших – десятки, ущерб исчисляется миллионами рублей.

Еще год назад, в начале 2017-го, в отношении Нины Копытовой было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в деле – более 20 эпизодов. Но это не остановило предприимчивую бизнес-вумен. В течение прошлого года, находясь под следствием и подпиской о невыезде, она продолжала оказывать турагентские услуги – деньги брала, но на отдых людей не отправляла. И вот, спустя несколько месяцев затишья Копытова вновь взялась за старое.

В редакцию РИА «Новый День» обратились очередные пострадавшие от ее рук. Теперь она продает туры не от имени «УралЕвроТур», а от нового юрлица – ООО «Градстрой Холдинг». Клиентам объясняет, что старая турфирма вошла в состав нового холдинга.

«Мы ездили раньше с Ниной Копытовой на отдых и не один раз. Последний раз в 2015-м году на Кубу, все было хорошо. Поэтому даже не читали никакие отзывы, просто позвонили ей и договорились, что хотим в декабре в Таиланд, – рассказал «Новому Дню» один из пострадавших. – Всего с нами было заключено 4 договора: собирались лететь четыре семьи с детьми. В сентябре мы отдали Копытовой 50% предоплаты, и в начале декабря – остальные 50%. Всего 680 тысяч рублей с четырех семей».

Далее турагент действовала по проверенной схеме: придумывала отговорки, не выходила на связь. Тогда туристы и прочитали в интернете о том, что в отношении агента возбуждено уголовное дело.

«Мы поняли, что никуда не полетим. Стали требовать вернуть деньги. Нина сначала говорила, что отдаст, когда какие-то ее родственники продадут какой-то коттедж. Но отдала нам в начале января 30 тысяч и перестала вообще выходить на связь», – рассказали «Новому Дню» пострадавшие.

Семьи уже написали заявления в полицию. Не исключено, что эти эпизоды будут приобщены к уже существующему уголовному делу.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что расследование дела в отношении Нины Копытовой продолжается. Следственные действия до сих пор идут. Женщина находится под подпиской о невыезде.

«Об окончании расследования мы сообщим отдельно», – пообещали в полиции.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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