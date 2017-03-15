Турагентство «УралЕвроТур» продолжает наживаться на туристах – речь уже о миллионах рублей / Не смутили директора и проверки полиции

Публикации за 15.03.17

В Екатеринбурге обнаружились новые пострадавшие от действий туристического агентства «УралЕвроТур», которое «прославилось» еще прошлым летом. Несмотря на то, что в отношении турфирмы уже ведутся полицейские проверки, директор продолжает обманывать туристов. Очередные попавшиеся на удочку жители Екатеринбурга в феврале заплатили за отдых на Шри-Ланке 202 тысячи рублей, но никуда так и не улетели. Всего от действий турфирмы пострадал 21 человек – каждая группа отдала более 100-200 тысяч. Таким образом, директор турфирмы присвоила за последний год несколько миллионов рублей. Офис агентства закрыт, директор Нина Копытова на связь не выходит.

История обмана

Туристическое агентство «УралЕвроТур», офис которого ранее находился на улице 8 Марта, 5, на рынке туруслуг Екатеринбурга работало около 10 лет. Но впервые прославилось летом 2016 года. Тогда на туристических форумах и в соцсетях стали массово появляться сообщения от обманутых туристов. Истории у всех были как под копирку. Люди из разных городов Урала отдавали директору турфирме Нине Копытовой деньги за отдых, а потом Копытова начинала одну за другой придумывать отговорки.

Так, осенью 2016 года одна группа туристов, заплатив 180 тысяч рублей, не вылетела в Доминиканскую Республику. За день до отлета Нина Копытова сообщила, что «заявка слетела» в системе бронирования. Хотя туроператор официально прокомментировал: никакой заявки не было, деньги не поступали. Другие туристы в сентябре купили тур в Грецию, отдав 127 тысяч. Еще одна пара не улетела в Тунис.

Позднее выяснилось, что обманывать «УралЕвроТур» начал еще с февраля 2016 года. Тогда Анастасия из Екатеринбурга купила тур в Таиланд за 237 тысяч рублей. Но – как и остальные – никуда не вылетела. Копытова заявляла, что она попала в больницу, затем у нее умер отец, затем – произошла ошибка при выписке посадочных талонов.

Еще летом 2016 года в полицию Екатеринбурга с заявлениями обратились несколько туристов, начались проверки.

Порталу для турагентов ProfiTravel.ru Нина Копытова в сентябре 2016 года прокомментировала: «Проблемы с отдыхом некоторых моих клиентов были вызваны непредвиденными обстоятельствами, связанными с моей болезнью. За последний год я неоднократно попадала в больницы, перенесла несколько операций, и из-за этого не всегда могла контролировать своевременные поступления денег за туристов туроператорам, и в итоге заявки были аннулированы со штрафами. Я приношу глубочайшие извинения своим туристам, и со всеми клиентами я поддерживаю связь, я никуда не пропадаю и постепенно возвращаю средства, частично из своих средств. Прямо сейчас я не могу рассчитаться со всеми, но обещаю постепенно погасить долги в ближайшее время».

С тех пор о пострадавших от «УралЕвроТур» и директоре фирмы слышно не было. До февраля 2017 года.

Новые пострадавшие – старые отговорки

Вячеслав из Екатеринбурга и еще 3 человека в феврале 2017 года должны были вылететь на Шри-Ланку. Тур покупали у Нины Копытовой в «УралЕвроТур». Дальше – как и в истории с предыдущими пострадавшими, – одни отговорки.

«Мы за группу из 4 человек отдали 202 тысячи рублей. Как и положено, заключили с турфирмой «УралЕвроТур» договор, сразу отдали 100% предоплаты. Вылет должен был быть в феврале, но мы никуда не улетели. Сначала Нина Копытова рассказывала, что у нее болеет бабушка. Потом вообще заявила, что на Шри-Ланке закрыт аэропорт, поэтому туда никто не может полететь в принципе. В итоге она перестала отвечать на СМС и звонки полностью, – рассказал NDNews.ru Вячеслав. – Мы стали разбираться в ситуации, пошли с заявлением в полицию, и оказалось, что пострадавших много. Начиная с 2016 года агентство обмануло 21 человека – и это только те, кто обратился в органы. По-моему, факт мошенничества налицо: женщина брала со всех большие деньги и оставляла их себе. Но в полиции нам долго отказывали в возбуждении уголовного дела, говорили идти в суд. Сейчас ситуация вроде сдвинулась с мертвой точки, решается вопрос о возбуждении дела».

В пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу NDNews.ru сообщили, что отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу проводится проверка в отношении руководителя турфирмы. В настоящее время гражданами подано порядка 20 заявлений. «Полицией проводится объемный комплекс мероприятий по изучению финансовой документации и сбору материалов, которые помогут дать правовую оценку действий руководства турфирмы. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.

Добавим, что офис «УралЕвроТур» на 8 Марта, 5, закрыт. По данным туристов, там даже производилась опись имущества. Но есть группа агентства «ВКонтакте». Информация там пока не обновляется, но нет никаких гарантий, что когда у директора кончатся деньги, она не займется вновь «продажей» туров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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