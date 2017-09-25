Обнаруживаются все новые пострадавшие от действий директора турфирмы «УралЕвроТур»

В Екатеринбурге еще несколько семей пострадали от действий турагента Нины Копытовой. Туристы не улетели в Турцию и ждут, когда им вернут деньги. Напомним, директор агентства «УралЕвроТур» уже находится под следствием и подпиской о невыезде, в отношении нее возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

О директоре турфирмы «УралЕвроТур» Нине Копытовой РИА «Новый День» писал не раз и не два. Женщина неоднократно обманывала туристов: брала у них деньги, но на отдых не отправляла. В начале 2017 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в деле – более 20 эпизодов. Сейчас идет следствие, а турагент находится под подпиской о невыезде. Но при этом продолжает обманывать людей.

В августе в редакцию РИА «Новый День» уже обращались туристы, которых Нина Копытова не отправила на отдых. После публикации в СМИ турагент вернула деньги своим «клиентам», но за испорченный отдых не извинилась. Сейчас, месяц спустя, обнаружились новые пострадавшие.

«Мы пострадали от Нины Копытовой в конце августа сего года. Это все тот же «Уралевротур». Две семьи не улетели в Турцию в начале сентября. Ущерб около 200 тысяч. Схема все та же. Сейчас она якобы в больнице с аппендицитом. Ее вообще можно остановить? Или она неприкасаемая?» – написал в редакцию РИА «Новый День» читатель Сергей.

Как уточнил турист, после того, как он написал на Копытову заявление в полицию, ему деньги вернули. Но еще одной семье турагент задолжала 120 тысяч.

«Нина Копытова ведет себя нагло. Мне деньги вернула только после того, как я обратился в полицию. Но моим друзьям, которые тоже не улетели в Турцию, деньги не вернула. Они дали ей срок до 26 сентября, после чего тоже пойдут в полицию», – сообщил Сергей.

Напомним, по результатам полицейской проверки «УралЕвроТура» еще весной в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В деле – более 20 эпизодов. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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