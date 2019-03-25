Экс-директор турфирмы получила пять лет колонии за обман клиентов

В Екатеринбурге осуждена за мошенничество экс-директор турфирмы «УралЕвроТур» Нина Копытова.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, подсудимая с января 2006 года являлась директором турфирмы ООО «УралЕвроТур». С октября 2015 года по январь 2017-го женщина, по версии следствия, присвоила деньги клиентов, полученные в счет оплаты туристических путевок. Всего на ее счету 19 преступных эпизодов.

Добавим, что, уже находясь под следствием, она продолжала свою деятельность. В прошлом году уголовное дело было направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, но в заседаниях несколько раз объявлялся перерыв.

Екатеринбург, служба информации

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