Похитители стоматолога из Нижнего Тагила проведут в колонии почти 12 лет на двоих

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу мужчины и женщины, осужденных в декабре 2018 года в Нижнем Тагиле за похищение человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, Оксана Меньшова и Ахмед Эльмесов, в 2016 году похитившие частнопрактикующего стоматолога Улугбека Назарова, приговорены к 5,5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, потерпевший стоматолог уверял, что обвиняемые его похитили, избивали и вымогали деньги за покровительство его бизнесу. Версия следствия была аналогичной: в январе 2016 года стоматолога удерживали до февраля в реабилитационном центре, вымогая деньги.

В июле 2018-го приговором Дзержинского районного суда Нижнего Тагила Ахмед Эльмесов и Оксана Меньшова были признаны виновными в вымогательстве. Эльмесова отправили в колонию на три года, его подельницу – на два. Однако по статье «Похищение человека» их оправдали. Гособвинитель подал апелляцию. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворила. В сентябре 2018 года оправдательный приговор Меньшовой и Эльмесову был отменен, уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. В декабре их признали виновными в похищении человека. Подсудимые с вердиктом не согласились и подали апелляцию. Сегодня облсуд поставил в деле точку.

Нижний Тагил, служба информации

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