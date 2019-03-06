Уралец в пылу ссоры убил оппонента телевизором (ФОТО)

В городе Березовский Свердловской области алкогольная вечеринка закончилась убийством. Орудием преступления стал телевизор с большим кинескопом. Преступление было совершено в ночь на 2 марта.

Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, в квартире по улице Красных Героев выпивали двое мужчин, в какой-то момент они поссорились. После чего мужчина 1989 года рождения, уже имеющий судимость, начал бить своего собутыльника, мужчину 1981 года рождения. Он несколько раз ударил товарища по голове и туловищу, а потом взялся за телевизор – от ударов техникой по голове и корпусу мужчина скончался.

«Подозреваемый попытался ретироваться от правоохранительных органов, но в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан полицейскими на улице, по пути домой к своему знакомому, у которого собирался скрываться после убийства», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемый в преступлении сознался, суда он будет дожидаться под стражей.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 06.03.19

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