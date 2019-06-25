В Березовском вынесли приговор по делу об убийстве телевизором (ФОТО)

Жителя города Березовского отправили в колонию строгого режима на 11,5 лет за зверское убийство. Он забил собутыльника телевизором.

Убийство произошло в ночь на 2 марта этого года в доме по улице Красных Героев. Двое мужчин – 1989 и 1981 годов рождения – распивали алкоголь. В какой-то момент пьянка переросла в ссору, младший из собутыльников взял телевизор с большим кинескопом и начал бить товарища по голове и телу. Потерпевший скончался на месте.

«Подозреваемый попытался ретироваться от правоохранительных органов, но в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был задержан полицейскими на улице, по пути домой к своему знакомому, у которого собирался скрываться после убийства», – сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

В СУ СК по Свердловской области добавили, что приговора мужчина дожидался под стражей. Его судили по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Он проведет 11 лет и пять месяцев в колонии строгого режима.

Березовский, служба информации

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