«Уральские авиалинии» опровергли информацию об аварийной высадке пассажиров в Домодедово

В авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировали сообщения в соцсетях об аварийной высадке пассажиров из самолета в московском аэропорту Домодедово. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что на борту заклинило двери, поэтому экипажу пришлось эвакуировать пассажиров по надувным трапам. Самолет прилетел в Москву из Омска, перед посадкой лайнер кружил над аэропортом 20 минут.

В авиакомпании подтвердили, что рейс U6-388 Омск – Москва прибыл в Домодедово по расписанию в 8:30 на воздушном судне A320. Следующий рейс этого аэробуса был по маршруту Москва – Ларнака (Кипр).

«Самолет был поставлен к международному терминалу для посадки пассажиров через телетрап, согласно технологическому графику. Высадка пассажиров внутренних воздушных линий в таком случае осуществляется через заднюю дверь через самоходный трап, что и было выполнено на рейсе Омск – Москва. Информация о выпускании аварийного трапа недостоверна», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

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