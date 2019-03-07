В Екатеринбурге водитель сбил подростка и скрылся (ФОТО)

ГИБДД Екатеринбурга разыскивает очевидцев и участника ДТП, в котором пострадал подросток-пешеход.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД, ЧП случилось вчера в 21:10 на улице Новгородцевой у дома № 11/1. Неустановленный водитель ехал со стороны улицы Высоцкого в сторону Сиреневого бульвара и сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. После чего водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшим оказался 14-летний подросток, который был доставлен в ДГКБ № 9, медики констатировали у него закрытый перелом малой берцовой кости, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

Очевидцы предоставили сотрудникам ГИБДД видеозапись происшествия. После просмотра установлено, что за рулем был мужчина 25-35 лет, был одет в куртку с капюшоном серого цвета, темные брюки, автомобиль предположительно «Ниссан Санни». ГИБДД Екатеринбурга обращается с просьбой к водителям, которые проезжали здесь на автомобилях «ЗАЗ Шанс», «Шевроле Ланос» (темно-серого цвета), «Хендай Солярис» (белого цвета) 6 марта около 21 час. 14 минут, позвонить по телефонам: «02», 8-912-281-58-47. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации

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