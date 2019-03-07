В Екатеринбурге водитель сбил 14-летнюю девочку – ребенок в больнице с черепно-мозговой травмой

В Екатеринбурге сегодня в 9:35 автомобиль «Хундай Акцент» сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. ДТП случилось около дома № 144 по улице Белинского, сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель двигался по Белинского со стороны улицы Фрунзе в сторону улицы Щорса. Девочка пересекала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины. Пострадавшая школьница была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести. В настоящее время инспекторы выясняют причины нарушений ребенком правил перехода приезжей части дороги и обстоятельства наезда.

«Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает родителей постоянно проговаривать с детьми правила безопасного поведения на дороге, напоминать о недопустимости и опасности перехода проезжей части дороги в неустановленном месте или на запрещающий красный сигнал светофора. Нужно помнить, что нарушение пешеходом правил перехода проезжей части дороги приводит к тяжелым последствиям», – добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге с начала года в 2019 года по причине нарушений правил детьми-пешеходами уже случилось 4 ДТП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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