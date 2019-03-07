На сайте РЖД запущен сервис поиска забытых в поездах вещей

На официальном портале РЖД заработал сервис, позволяющий пассажирам поездов дальнего следования найти забытые в вагонах вещи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре СвЖД, для розыска забытых вещей пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам» / «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям. Пассажир будет проинформирован о результатах поиска забытых вещей. Отметим, поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Раньше по вопросам забытых и оставленных в поездах формирования АО «ФПК» вещей граждане чаще всего обращались в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-00. Сообщение из информационного центра передавали компании-перевозчику. Так, с начала 2019 года в адрес Уральского филиала АО «ФПК» поступило более 150 заявок о забытых вещах. Как правило, пассажиры оставляют в поездах документы, электронику (телефоны, планшеты, электронные книги, зарядные устройства, наушники), одежду, пакеты с личными вещами, кошельки и косметички.

Екатеринбург, служба информации

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