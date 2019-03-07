Куратором заявки Екатеринбурга на Универсиаду назначен вице-губернатор Алексей Орлов

Ответственным за подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023 в случае победы заявки города станет первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. Об этом сообщил сегодня глава региона Евгений Куйвашев на заседании правительства. Предполагается, что подготовка к студенческим играм будет увязана с планом мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. К работе также будет привлечен мэр Александр Высокинский.

Напомним, в случае успеха заявки в уральской столице планируется построить пять новых спортивных объектов – арена УГМК на месте снесенной телебашни, центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. Уже известно, что финансирование стройки комплекса с бассейном мирового уровня готова взять на себя Русская медная компания.

«Новый день» уже писал, что пока Россия единственная из всех стран заявилась на проведение Универсиады-2023, то есть конкурентов у Екатеринбурга нет. Но есть нюанс – Казань претендует на проведение Европейских юношеских игр в том же 2023 году. В столице Татарстана уже есть нужная инфраструктура, в отличие от Екатеринбурга. К тому же заявку Казани поддержал Олимпийский комитет России, а глава Минспорта РФ заявлял, что город готов принимать Игры стран СНГ уже в 2020 году. Если Казань получает право проведения юношеских игр, то Универсиада Екатеринбургу не светит.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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