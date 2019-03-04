Куйвашев пообещал области пять новых дворцов

Не прошло и года после того, как Свердловская область второй раз подряд проиграла заявку на проведение Экспо, как губернатор Евгений Куйвашев заявил о новых грандиозных планах, связанных с проведением в Екатеринбурге Универсиады 2023 года.

« В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта», – написал Куйвашев в Инстаграм. Губернатор думает, что в случае успеха заявки в регион придут десятки миллиардов рублей из федерального центра.

Как уже писал «Новый День», больше ни одна из стран мира не заявилась на проведение Универсиады в 2023 году, то есть конкурентов у Екатеринбурга нет. Однако есть нюанс – Казань заявилась на проведение Европейских юношеских игр в том же 2023 году. В столице Татарстана есть нужная инфраструктура, в отличие от Екатеринбурга, которому для проведения Универсиады не хватает, например, объектов для проведения соревнований по плаванию. Ранее заявку Казани поддержал Олимпийский комитет России, а глава Минспорта РФ заявлял, что город готов принимать Игры стран СНГ уже в 2020 году. Если Казань получает право проведения юношеских игр, то Универсиада Екатеринбургу не светит.

При этом идее строительства Дворца видных видов спорта в Екатеринбурге уже почти десять лет, но построить его никак не могут. О строительстве грандиозного спортивного сооружения заявили в 2010 году, тогда же озвучили сроки сдачи объекта – Дворец должен был появиться в районе улиц Щорса – Отто Шмидта к 2013 году. Анонсировались четыре бассейна: две чаши для учебного плавания, олимпийский и бассейн для прыжков в воду, водного поло и синхронного плавания. Плюс спортивные залы, батут и прочие «сухопутные» удовольствия. Строительство началось в 2011 году. В проект вложили 5 миллионов, после чего стройка заглохла, а город и область принялись рядиться – кто же из них должен дальше финансировать строительство спортивного сооружения. У города денег не нашлось, область так же не стала включать проект областную целевую программу развития спорта на 2011-2015 годы. Постепенно о проекте говорить перестали. Между тем, к делу подтянулись коммерсанты – пока власти в вялотякущем режиме обсуждали строительство, на месте Дворца заработали бульдозеры и строители. Правда, гастарбайтеры ни о каких бассейнах ничего не слышали, они расчищали площадку под парковку. На сегодняшний день территория Дворца водных видов спорта представляет собой покрытую гравием стоянку, о том, что здесь должно быть нечто иное, напоминает только план площадки и забитые сваи.

Екатеринбург, служба информации

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