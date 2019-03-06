Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге согласилась строить РМК

В Екатеринбурге начались переговоры о финансировании стройки спортивных объектов в случае получения права проведения всемирной Универсиады-2023. Самый острый вопрос стоит с возведением арены для проведения международных соревнований по плаванию. Дворец водных видов спорта в уральской столице задумывался еще десять лет назад, но проект так и не был реализован.

Как стало известно РИА «Новый День», дать деньги на строительство современного комплекса с 50-метровым бассейном согласилась Русская медная компания. В управлении информационной политики РМК агентству подтвердили, что такая возможность действительно рассматривается, но уклонились от каких-либо подробностей. «До официального объявления итогов конкурса на право проведения Универсиады-2023 о параметрах проекта говорить преждевременно», – сообщили там.

По данным издания 66.ru, сейчас инвестор выбирает место под строительство. В качестве возможной площадки рассматривается КРК «Уралец» на Большакова, 90, который находится рядом с Академией единоборств РМК. Сейчас ледовый дворец является домашней ареной ХК «Автомобилист». Но с 2021 года клуб должен переехать в новую арену УГМК, которая появится на месте снесенной недостроенной телебашни.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге планируется также построить Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр, а также современный жилой комплекс для размещения спортивной деревни Универсиады.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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