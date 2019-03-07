На Уралмаше из-за схода снега с супермаркета слетели панели и часть вывески (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается сезон падения снега с крыш. Сегодня его «жертвой» стал магазин на Уралмаше. В котором придется проводить внеплановые ремонтные работы.

Как рассказала РИА «Новый День» жительница Екатеринбурга Анна, из-за снега, упавшего с крыши дома № 20 по улице XXII Партсъезда, обломились отделочные панели, пострадал карниз над супермаркетом. «Хорошо, что в этот момент там никто не проходил, а то бы и на людей попало», – отметила она.

Напомним, на воскресенье, 10 марта, администрация Екатеринбурга анонсировала Масленицу и объезд города на предмет уборки снега. В полдень мэр Александр Высокинский даст старт гуляниям в парке Маяковского, поест блинов и поедет на объезд дорог с руководителями и профильными специалистами города. Примечательно, что в релизе ничего не сообщается о возможных отставках чиновников, которые заявлялись буквально два дня назад. Несколько дней назад мэр заявил, что «если результат этой работы (по уборке снега) будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда».

Екатеринбург, служба информации

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