В администрации Екатеринбурга «забыли» об обещании увольнять за неубранные дороги

Администрация Екатеринбурга пригласила журналистов на объезд районов с проверкой качества уборки дорог. Глава города Александр Высокинский в начале этой недели обещал увольнять за неубранный снег прямо в ходе рейда – однако в приглашении эта информация «потерялась».

Администрация Екатеринбурга анонсировала Масленицу и объезд на своем сайте. «Закусим блинами и в путь», – говорится в пресс-релизе мэрии, подготовленном под контролем новой советницы по пиару Екатерины Куземки. В полдень Высокинский даст старт гуляниям в парке Маяковского, поест блинов и поедет на объезд дорог с руководителями и профильными специалистами города. Примечательно, что в релизе ничего не сообщается о возможных отставках чиновников, которые заявлялись буквально два дня назад.

«В следующее воскресенье – 10 марта, мы вместе с вами сядем в микроавтобус и проедем по всему городу, чтобы проверить результаты работы по уборке и вывозу снега в каждом из семи районов. Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда», – напугал мэр ранее.

По информации РИА «Новый День», на самом деле делать из чиновников сакральных жертв и увольнять их Высокинский не хочет, но и включить заднюю уже не получится ‒ новость разошлась по СМИ и соцсетям, и народ наверняка потребует крови. Руководители администраций идеей тоже не прониклись и договорились о демарше. «Если они такие умные и решительные, то пусть Высокинский и его советница сами занимаются уборкой снега», – обсудили районные чиновники в кулуарах.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.03.19

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