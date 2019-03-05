Слух дня: районки готовят демарш мэру Высокинскому после пиар-хода Куземки

Накануне екатеринбургские СМИ разразились сенсационной новостью: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский включил «злого чиновника» и пообещал уволить ответственных за плохую уборку города не позднее Прощеного воскресенья, если районные администрации не исправят ситуацию до 10 марта. Говорят, что идея раструбить в прессе о том, что мэр пригрозил лишением должностей ответственным из администраций, принадлежала новой советнице главы города Екатерине Куземке.

При этом на самом деле делать из чиновников сакральных жертв и увольнять их Высокинский не хочет, но и включить заднюю уже не получится ‒ новость разошлась по СМИ и соцсетям, и народ наверняка потребует крови. Да и советница нарекомендовала шефу быть последовательным и идти до конца.

Глав районов такая ситуация вовсе не устраивает. После вчерашнего совещания у мэра руководители администраций организовали еще одно обсуждение, на котором договорились устроить демарш. «Если они такие умные и решительные, то пусть Высокинский и его советница сами занимаются уборкой снега», ‒ пришли к выводу муниципальные служащие, вспомнив недавний пример цеховой солидарности в Кирове, где сто врачей уволились в знак протеста по поводу ареста заведующей детского отделения горбольницы Тамары Пермяковой. В отношении нее завели уголовное дело о халатности после того, как в одном из домов Кирова нашли тело ребенка, мать заперла девочку и ушла на несколько дней из дома, и следователи посчитали, что в этом есть и вина врачей, которые вовремя не обратили внимания на то, что родители девочки перестали ходить в поликлинику. После массового увольнения врачей с Пермяковой сняли обвинения, дело о халатности расследуется, но оно бесфигурантное.

Популизм и пиар-ходы новой советницы Высокинского могут привести к тому, что ответственных за уборку вообще не останется. При этом – весьма вероятном – сценарии разгребать и снежные кучи, и последствия для репутации мэра, и так подмоченной некачественной уборкой города, будет куда сложнее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.19

Продажа билетов на матчи «Автомобилиста» в полуфинале Востока стартует 6 марта. / Пойманный с поличным варщик зелья заявил, что его попросили что-то помешать в колбах (ФОТО). / Избирком Екатеринбурга анонсировал отказ в референдуме защитникам сквера. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»