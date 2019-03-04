Высокинский нашел в городе снег и пригрозил разогнать глав районов за бездействие

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обнаружил, что Екатеринбург буквально завален снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, сегодня глава сделал последнее предупреждение ответственным за уборку города руководителям. Накануне в воскресенье, 3 марта, мэр проехался по городу и обнаружил: снежные навалы в большом количестве сегодня остаются во всех семи районах Екатеринбурга и работа по их ликвидации организована крайне плохо.

Если зоны ответственности районных ДЭУ (дороги, тротуары и другие общественные пространства Екатеринбурга), как полагают в администрации города, почищены достаточно неплохо, то площадки перед торговыми объектами, за которые отвечают коммерсанты, дворы и выезды из них, которые обязаны чистить управляющие компании и ТСЖ, находятся сегодня в крайне неудовлетворительном состоянии. Снег с этих территорий вывозится весьма нерегулярно или не вывозится совсем. В лучшем случае субъекты хозяйственной и коммерческой деятельности просто выталкивают снежную массу с площадок перед своими объектами на общегородскую территорию в надежде на то, что специалисты районных ДЭУ или подрядчики разгребут эти завалы в процессе проводимой ими механизированной уборки.

«В следующее воскресенье – 10 марта, мы вместе с вами сядем в микроавтобус и проедем по всему городу, чтобы проверить результаты работы по уборке и вывозу снега в каждом из семи районов. Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда», – напугал мэр.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.03.19

Куйвашев пообещал области пять новых дворцов. / Дима Билан сломал ногу и не сможет выступить в Екатеринбурге. / Уральские таможенники и чекисты задержали партию детской контрабанды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»