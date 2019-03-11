К середине марта мэрия нашла саботажников, плохо убиравших снег

Администрация Екатеринбурга заявила, что нашла тех, кто виноват в плохой уборке снега. И это, по ее мнению, не чиновники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, процесс саботировала группа частных подрядчиков, заключивших контракты на уборку территории. «Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей руководители 14 подрядных организаций решили дать новое определение слову «снег». Это, по их мнению, твердые коммунальные отходы (ТКО). А значит, с 1 января 2019 года вывоз «нового вида ТКО» должен оплачиваться отдельно по соответствующим тарифам», – пояснили в мэрии. В настоящий момент юристы мэрии рассматривают возможность ответных действий: во-первых, речь идет о расторжении контрактов, а во-вторых, о возможных исках к подрядчикам.

Однако существует приказ Росприроднадзора от «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», в котором прописано, что считается ТКО, а что нет. Так вот по этому классификатору снег к твердым коммунальным отходам не относится.

Напомним, на прошлой неделе администрация Екатеринбурга пригласила журналистов на объезд районов с проверкой качества уборки дорог. Глава города Александр Высокинский пообещал увольнять глав районов за неубранный снег прямо в ходе рейда, но потом, судя по всему, нашлись другие козлы отпущения. По данным РИА «Новый День», угрозы мэра вызвали возмущение в чиновничьей среде, и ему пришлось обрушить свой гнев на частников.

Екатеринбург, служба информации

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