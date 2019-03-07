В екатеринбургском зоопарке выбирают лучшую маму (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке стартовал традиционный конкурс «Зоомисс». На этот раз организаторы решили, что в нем будут участвовать самые необычные «матери семейств» из числа обитательниц зоопарка.

Претенденток на корону четверо.

Самка белоплечего капуцина Бирюза – самая добросовестная мать. Детей кормит, носит на себе и защищает от посторонних.

Австралийская голубая квакша Джулия – самая плодовитая мать, у нее появляется по несколько десятков детей за раз.

Недавно приехавшая в Екатеринбург обыкновенная слепушонка Зинаида Валентиновна – самая таинственная и неизученная мать, поскольку большую часть времени проводит под землей. «Она любит все грызть. И дети ее любят все грызть. Это у них в крови», – отмечают в зоопарке.

Венценосный журавль Ромашка, по мнению сотрудников зоопарка, самая красивая мать. «Все время красуется и танцует со своим избранником. Ну и малыша между делом вырастила отличного, тоже красавца!» – отмечают в зоопарке.

Екатеринбург, служба информации

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