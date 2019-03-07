У дома, который принимали в эксплуатацию Куйвашев и Силин, обвалилась часть фасада

Два припаркованных во дворе автомобиля пострадали сегодня от падения кирпичей, осыпавшихся с фасада многоэтажного жилого дома № 18 на улице Юмашева.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 9. Полицейские опрашивают владельцев автомобилей, устанавливают все обстоятельства ЧП. К счастью, никто из людей не пострадал.

Между тем у дома на Юмашева, 18 – богатая история. Его начали строить еще в 2005 году, но потом стройка была заморожена. Дом попал в список проблемных строек. Достроить его удалось только в 2013 году. Незадолго до последних всенародных выборов главы Екатеринбурга дом торжественно сдали в эксплуатацию руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков Александр Хинштейн, губернатор Евгений Куйвашев и вице-губернатор Яков Силин (см. фото).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.03.19

В екатеринбургском зоопарке выбирают лучшую маму (ФОТО). / В ночь на 8 марта перекроют дорогу Екатеринбург – Тюмень. / Екатеринбуржец, организовавший поставку зараженной красной икры, отделался штрафом в 50 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»