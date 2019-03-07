Подробности инцидента на Юмашева: кирпичи на машины упали с 15 этажа (ФОТО)

Появились подробности сегодняшнего инцидента с падением кирпичей рядом с жилым домом №18 по улице Юмашева.

По данным МЧС, произошло обрушение наружной стены технического помещения на 15 этаже новостройки. Площадь разрушений составила два квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал. Но упавшие с высоты кирпичи повредили два припаркованных во дворе автомобиля.

Сейчас территория рядом с домом оцеплена. Работники управляющей компании и представители районной администрации убирают остатки кирпичной кладки со стены. «После установления причины обрушения будут приняты меры для недопущения подобных случаев», – сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Напомним, дом по улице Юмашева был сдан всего шесть лет назад в разгар предвыборной кампании в Екатеринбурге, его торжественно принимали первые лица региона, включая губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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