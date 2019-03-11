Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх переназначена на второй срок

Уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх переназначена на второй срок.

По указу губернатора региона она продолжит работать в этой должности еще пять лет. Ранее кандидатуру Артюх согласовал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Спасибо за поддержку и за доверие деловому сообществу – большинство крупнейших бизнес-объединений предложили или поддержали мою кандидатуру. И может быть, не случайно новый срок полномочий начинается в Великий Пост как новое испытание и смирение, дай Бог сил и терпения!» – написала Елена Артюх на своей странице в фейсбуке.

Елена Артюх неоднократно публично заявляла о проблемах предпринимательства в регионе. Например, во время февральского отчета перед депутатами заксо она сообщила, что всего за год в Свердловской области в два раза выросло количество коммерсантов, готовых закрыть бизнес. По ее словам, чаще всего бизнесмены жалуются действия силовиков и несправедливые условия госзакупок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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