Свердловский депутат предложил конфисковать машины пьяных водителей в пользу государства

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов считает, что у любителей пьяной езды следует отнимать автомобили и передавать их в пользу государства.

Об этом Максим Иванов написал на своей странице в соцсети. «Убеждаюсь в необходимости перенять опыт Белоруссии. Там, если водитель повторно в течение года попался пьяным, то автомобиль (независимо от того, кому он принадлежит) изымается в собственность государства. Напомню, что год назад Госдума отклонила подобный законопроект. К нему были вопросы, особенно в плане правоприменения. Возможно, имеет смысл вернуться к этой инициативе и создать правовые механизмы для конфискации за повторное «пьяное» нарушение», – считает он.

Иванов пояснил, что такая мысль у него возникла после прочтения сегодняшних новостей. Как уже сообщал «Новый День», сегодня свердловская Госавтоинспекция отчиталась о результатах рейдов в минувшие выходные ‒ гаишники ловили пьяных за рулем «с использованием метода сплошной проверки». В итоге за четыре дня сотрудники ГИБДД региона поймали 368 водителей в нетрезвом состоянии. Все они были, по информации областного управления ведомства, «были удалены с дорог».

Екатеринбург, служба информации

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