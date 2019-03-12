«Ломаются раз в неделю, а раньше раз в полгода»: екатеринбуржцы пожаловались на капремонт лифтов

Жители многоквартирного дома на улице Хрустальной, 31, в Екатеринбурге пожаловались на ситуацию, которая возникла в здании после капремонта. В прошлом году в многоэтажке заменили лифты. Но стало только хуже. Как рассказала владелица одной из квартир в здании, раньше подъемник ломался раз в полгода, теперь ‒ каждую неделю. По словам Елены, управляющая компания, которая обслуживает этот дом, никаких действий не предпринимает.

В фонде капремонта Свердловской области сообщили «Новому Дню», что жалоб по этому адресу не было. Лифты в доме на Хрустальной были заменены в декабре 2018 года. Жильцы отдали за замену подъемников 3,3 млн рублей. Работы в рамках программы капремонта проводил Щербинский лифтостроительный завод ‒ ранее у екатеринбургских депутатов возникали претензии к этому производителю, который одновременно был выбран и подрядчиком во многих муниципалитетах Свердловской области.

«Документация была разная, сначала в конкурсе числилось обеспечение в 4%, а когда появился Щербинский – стало 10%. Это что – ограничение конкуренции? Надо бы отправить эту информацию правоохранительным органам», – говорили ранее представители ЕГД.

В пресс-службе фонда напомнили, что жильцам нужно обратиться в свою управляющую компанию, которая составит акт осмотра и решит, вызвана ли проблема некачественным ремонтом или неправильной эксплуатацией лифта. «С этим актом и заявлением собственники уже обращаются к нам, мы организуем комиссионный выезд», ‒ напомнили в пресс-службе регоператора, отметив, что гарантийный ремонт проводится только в том случае, если выявлена проблема со стороны подрядчика.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

В Екатеринбурге начинается сезон дорожных ремонтов (КАРТА). / Акция по поиску нелегальных мигрантов: в Екатеринбурге задержано более 150 человек (ФОТО). / Суд по делу подростков, обвиняемых в убийстве инвалида: матери погибшего предлагали деньги (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»