В Екатеринбурге проезд в метро подорожает до 32 рублей (ДОКУМЕНТ)

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала проект постановления областного правительства о повышении предельного тарифа на проезд в екатеринбургском метрополитене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте документа тариф на одну поездку составляет 32 рубля. В скором времени проект будет вынесен на рассмотрение регионального кабмина. Добавим, что в повестку заседания на 14 марта этот вопрос еще не включен.

Напомним, городские власти уже давно морально готовят екатеринбуржцев к повышению цен на проезд в метро. В январе этого года они заявляли, что в настоящее время себестоимость одной поездки – 29 рублей 60 копеек, тогда как стоимость проезда – 28 рублей, в связи с чем администрация города Екатеринбурга субсидирует затраты предприятия. Добавим, что в 2016 году метрополитен обращался в РЭК Свердловской области с просьбой установить ему предельный тариф на уровне 35 рублей. Горожане сетуют, что аппетиты Екатеринбургского метрополитена приближаются к столичным: 45 рублей сейчас стоит одна поездка на метро в Санкт-Петербурге, в Москве – 55 рублей. «Но там хоть реальное метро, а не «аппендикс», – уже не первый год переживают екатеринбуржцы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.19

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