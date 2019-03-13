В центре Екатеринбурга отрепетируют сражение на Чудском озере (ФОТО)

Завтра, 14 марта, в центре Екатеринбурга пройдет открытая репетиция сцен сражения на Чудском озере из театрального блокбастера «Александр Невский», об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ЕГТИ. В репетиции будут участвовать студенты 3 курса института. Батальные для спектакля ставила команда профессиональных каскадеров, а художники-бутафоры создали более 200 единиц фантастического и исторического оружия и военного обмундирования ‒ мечи, щиты, кирасы, кольчуги, шлемы.

При этом, как уточнили в пресс-службе ЕГТИ, репетировать студенты будут не на льду Городского пруда, а на берегу. «Уже тепло, весь лет уже растаял, так что только на берегу, все будет безопасно», ‒ сообщили агентству в вузе. Отметим, что репетиция начнется в 14:00 на берегу пруда между гимназией № 9 и резиденцией губернатора.

Напомним, что ранее блокбастер Александр Невский опробовали на учениках суворовских училищ и школьниках. Для спектакля была увеличена сцена, установлены экраны и спроектирована система люков под сценой, куда падали «раненые» персонажи. Посмотреть, как это выглядит можно по ссылке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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