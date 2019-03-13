В Твери задержали маньяка, который изнасиловал 84-летнюю бабушку в Екатеринбурге

В Твери поймали маньяка, который изнасиловал 84-летнюю бабушку в Екатеринбурге. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в сентябре 2018 года. Тогда обвиняемый прибыл в уральскую столицу на поезде из Иркутской области. «Покинув территорию железнодорожного вокзала, он выпил спирт, зашел в попавшийся ему на пути частный дом и изнасиловал находившуюся там женщину 84 лет. С места происшествия он скрылся только тогда, когда в дом пришли родственники пенсионерки. Они попытались задержать злоумышленника, но им это не удалось», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Убегая, маньяк выронил кепку, которая помогла экспертам-криминалистам установить личность мужчины. Они провели молекулярно-генетическую экспертизу и установили генетический профиль уроженца Новгородской области, который ранее был судим за имущественные преступления. Его объявили в розыск ‒ и нашли в Твери, где он жил у своего знакомого. Там его задержали местные полицейские, а их коллеги из екатеринбургского ОП № 10 выехали за маньяком и доставили его на Урал.

В ходе следствия выяснилось, что у гражданина была судимость еще и за убийство ‒ но за пределами РФ, в одной из бывших союзных республик. «Из мест лишения свободы гражданин освободился в мае 2018 года, после чего стал вести бродяжнический образ жизни, периодически бывая в разных городах нашей страны. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.131 УК РФ. По ходатайству следствия и решению суда он заключен под стражу», ‒ добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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