«Осторожно, наледь на сердце». В Екатеринбурге появились предупреждающие таблички

В Екатеринбурге появились предупреждающие таблички с надписью «Осторожно, наледь на сердце». Их установил уличный художник Андрей OVS9N Овсянкин. Как пишет телеграм-канал Street Art Hunter, надписи замечены в сквере между проезжими частями на проспекте Ленина напротив бывшей типографии «Уральского рабочего» и на перекрестке улиц Малышева и Пушкина.

Напомним, прошлым летом в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль нелегального стрит-арта «Карт-бланш». «Многие художники забыли, каково это – рисовать нелегально, выходить из зоны комфорта. Уличные художники «одомашнились»: переместились в галереи и на коммерческие площадки, создают свои работы исключительно в рамках фестивалей, которые, в свою очередь, превратились в конкурсы художественного оформления. Мы предлагаем вспомнить, что значит бороться с обстоятельствами, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно делать свою работу», ‒ объясняли организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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