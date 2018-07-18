В Екатеринбурге начался нелегальный фестиваль стрит-арта (ФОТО)

В Екатеринбурге на этой неделе начался нелегальный фестиваль стрит-арта «Карт-бланш». На улицах города появляются новые, несогласованные с местными властями, работы художников – некоторые из них можно найти в центре, на ВИЗе, и т.д. Но их будет, вероятно, куда больше ‒ к участию заявились почти 40 команд и художников-одиночек.

Как напоминает «Новый День», фестиваль придумали в пику официальным мероприятиям.

«Многие художники забыли, каково это – рисовать нелегально, выходить из зоны комфорта. Уличные художники «одомашнились»: переместились в галереи и на коммерческие площадки, создают свои работы исключительно в рамках фестивалей, которые, в свою очередь, превратились в конкурсы художественного оформления. Мы предлагаем вспомнить, что значит бороться с обстоятельствами, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно делать свою работу», ‒ говорили они.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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