В Екатеринбурге пройдет фестиваль нелегального стрит-арта

Екатеринбург, Июнь 18 (Новый День, служба информации) ‒ В июле в Екатеринбурге пройдет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Точные даты его неизвестны, как и площадки. Во всем виновата специфика мероприятия. Оно не будет согласовано ни с местными властями, ни с жителями. «Многие художники забыли, каково это – рисовать нелегально, выходить из зоны комфорта. Уличные художники «одомашнились»: переместились в галереи и на коммерческие площадки, создают свои работы исключительно в рамках фестивалей, которые, в свою очередь, превратились в конкурсы художественного оформления. Мы предлагаем вспомнить, что значит бороться с обстоятельствами, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но всё равно делать свою работу. Мы призываем уличных художников вернуться на улицы, выйти за пределы своего устоявшегося стиля, решиться на эксперименты, опробовать новые техники, жанры и непривычные материалы», ‒ пишут организаторы на официальном сайте фестиваля.

Как отмечает «Новый День», зато известен список участников. В нем есть имена, хорошо знакомые екатеринбуржцам ‒ например, Слава ПТРК или Илья Мозги.

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